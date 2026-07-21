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Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:02

Samsun’da kan donduran olay: 18 yaşındaki kız evde silahla vurulmuş halde bulundu!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 18 yaşındaki R.Ö., isimli genç kız evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA
Samsun’da kan donduran olay: 18 yaşındaki kız evde silahla vurulmuş halde bulundu!
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Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi 469. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki R.Ö.'yü evde silahla vurulmuş halde bulan ailesi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde R.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından R.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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#ÇARŞAMBA #SAMSUN

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Samsun’da kan donduran olay: 18 yaşındaki kız evde silahla vurulmuş halde bulundu!
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