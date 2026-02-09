Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da kan donduran olay: Başı testereye sıkışmış halde ölü bulundu!
Samsun’da kan donduran olay: Başı testereye sıkışmış halde ölü bulundu!

Samsun'un Atakum ilçesinde 71 yaşındaki Osman Kalyoncu eşi tarafından başı testereye sıkışmış halde ölü olarak bulundu. Kalyoncu’nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrası tespit edilecekken, soruşturma sürüyor.

Olay, Kuruğökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu'yu evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne başı sıkışmış halde buldu. Kadının hber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kalyoncu'nun cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kalyoncu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından saptanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

