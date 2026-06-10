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Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:48

Samsun'da kendilerini belediye başkanı olarak tanıtan çeteye operasyon: 6 şüpheli gözaltında

Samsun merkezli 6 ilde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Samsun’da kendilerini belediye başkanı olarak tanıtan çeteye operasyon: 6 şüpheli gözaltında
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp yardım kampanyası düzenlediğini iddia ederek para toplayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

310 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin aramalarda; tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını söyleyerek para talep ettikleri ve bu yöntemle 4 ayrı olayda 310 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da kendilerini belediye başkanı olarak tanıtan çeteye operasyon: 6 şüpheli gözaltında
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