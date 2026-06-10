Samsun’da kendilerini belediye başkanı olarak tanıtan çeteye operasyon: 6 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp yardım kampanyası düzenlediğini iddia ederek para toplayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.