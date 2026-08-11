Samsun’da kırtasiyeyi basan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde 8 Ağustos'da bir kırttasiyede olay meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen A.D. adlı kadın ile kırtasiye sahibi B.D. arasında, e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik bir grup kırtasiyeyi bastı.