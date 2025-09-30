Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 12:27 Son Güncelleme: 30.9.2025 12:34

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı Elif Naz Aslan (13) ve Rabia Kaynar (13), hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik polislerinin ilk kaza raporunda kamyonet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' maddesinden, yayalara ise aynı kanunun 'Yaya ışık ihlali' maddesinden kusur verildiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

