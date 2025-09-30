Samsun’da korkunç kaza: Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü!

Korkunç kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.