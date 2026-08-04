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Giriş Tarihi: 4.08.2026 16:45

Samsun’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet otomobile çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, öğle saatlerinde Vezirköprü-Sinop kara yolu Yağınözü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özdemir (61) idaresindeki 55 AIY 198 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Kurt (29) yönetimindeki 55 AJU 489 plakalı otomobille çarpıştı.

2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Mehmet Özdemir ile Ali Kurt'un yanı sıra araçlarda bulunan Defne Kurt (9), Hamza Kurt (3), Öznur Kurt (29) ve Elif Kurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılardan durumu ağır olan Öznur Kurt ile Elif Kurt, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #SİNOP #KAZA

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Samsun’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
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