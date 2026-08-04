Samsun’da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

İNCELEME BAŞLATILDI



Yaralılardan durumu ağır olan Öznur Kurt ile Elif Kurt, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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