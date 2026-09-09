Samsun’da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Salim Kaya ile kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.