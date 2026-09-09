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Giriş Tarihi: 9.09.2026 15:12

Samsun’da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Samsun'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobilin şarampole devrildiği korkunç olayda aynı aileden ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Samsun’da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Havza ve Ladik ilçeleri, Uluçal Mahallesi ile Derinöz Mahallesi arasındaki Şeremen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayacık Mahallesi'nden Ladik'e bağlı Derinöz Mahallesi istikametine seyir halinde olan Salim Kaya idaresindeki 55 AEE 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Salim Kaya ile kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan durumu ağır olan Gülcihan Kaya, Havza Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Samsun’da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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