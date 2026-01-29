Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korkunç olay: Arkadaşlarını dövüp, telefonunu çaldılar! 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 29.01.2026 14:20

Samsun'da korkunç olay: Arkadaşlarını dövüp, telefonunu çaldılar! 2 gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde eve çağırdıkları arkadaşları Y.E.’yi (17) elektrik süpürgesinin demiriyle darbedip telefonunu çalan E.Y. (25) ve R.M. (25), gözaltına alındı.

DHA
Samsun’da korkunç olay: Arkadaşlarını dövüp, telefonunu çaldılar! 2 gözaltı
  • ABONE OL

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Körfez Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E. eğlenmek için 1,5 ay önce tanıştığı arkadaşı E.Y. ve R.M.'nin evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Y.E. ile E.Y. ve R.M. adlı kadınlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle E.Y. ile R.M. elektrik süpürgesinin demiri ve yumrukla, Y.E.'yi darbetti. Telefonu da gasbedilen Y.E., evden kovuldu. Y.E., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.Y. ve R.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bu arada, E.Y.'nin 4, Y.E.'nin ise 7 suç kaydının olduğu bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da korkunç olay: Arkadaşlarını dövüp, telefonunu çaldılar! 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz