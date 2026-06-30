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Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:01

Samsun’da korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkan şahıs inşaatta ölü bulundu: Sanal medya paylaşımı kan dondurdu!

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki bir kişi, inşaat halindeki binanın önünde ölü bulundu. Olaydan önce sanal medyada yaptığı paylaşımı kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkan şahıs inşaatta ölü bulundu: Sanal medya paylaşımı kan dondurdu!
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Olay, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Espiye Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ve 3 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktığı öğrenilen Tamer Ö. (38), sabah saatlerinde bir inşaatın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

SANAL MEDYA PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Tamer Ö.'nün sosyal medya hesabından veda niteliğinde paylaşım yaptığı tespit edildi.

YAŞAMINA SON VERDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yerinde yapılan inceleme ve elde edilen bulgular doğrultusunda şahsın inşaat halindeki binadan atlayarak hayatına son verdiği değerlendirildi. Tamer Ö.'nün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #ATAKUM

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Samsun’da korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkan şahıs inşaatta ölü bulundu: Sanal medya paylaşımı kan dondurdu!
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