Samsun’da korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkan şahıs inşaatta ölü bulundu: Sanal medya paylaşımı kan dondurdu!

Olay, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Espiye Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ve 3 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktığı öğrenilen Tamer Ö. (38), sabah saatlerinde bir inşaatın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.