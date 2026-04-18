Samsun’da korkunç olay! Mesai arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü: Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 18.04.2026 13:49 Son Güncelleme: 18.04.2026 14:12

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Aynı restoranda çalışan iki genç arasında sabah başlayan gerilim, akşam saatlerinde kanlı sona dönüştü. 31 yaşındaki Eren Bakır’ı 9 yerinden bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki mesai arkadaşı Haşim Y. Polise teslim oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte korkunç olayın detayları…

DHA Yaşam
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Vatan Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde küfürleşme sebebiyle tartıştı.

İŞ ARKADAŞINI 9 YERİNDEN BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y. ile Eren Bakır arasında yeniden tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı.

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakır, sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin, Bakır'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

