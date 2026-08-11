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Giriş Tarihi: 11.08.2026 21:47

Samsun'da korkutan yangın: Tüp bayisinde peş peşe patlamalar! 4 kişi yaralandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tüpgaz bayisinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangın sırasında iş yerindeki tüpler peş peşe patlarken, olayda aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Samsun’da korkutan yangın: Tüp bayisinde peş peşe patlamalar! 4 kişi yaralandı
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Yangın, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir tüpgaz bayisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı.Bu sırada iş yerinde bulunan tüplerin patlaması üzerine çevrede büyük panik yaşandı.



İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.



Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı itfaiye personeli ve vatandaşlar etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Samsun'da korkutan yangın: Tüp bayisinde peş peşe patlamalar! 4 kişi yaralandı
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