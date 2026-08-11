Samsun’da korkutan yangın: Tüp bayisinde peş peşe patlamalar! 4 kişi yaralandı

Yangın, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir tüpgaz bayisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı.Bu sırada iş yerinde bulunan tüplerin patlaması üzerine çevrede büyük panik yaşandı.





İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.