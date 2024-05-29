Samsun’da kuyumcuları dolandırdı, Amasya’da polise yakalandı

Amasya'nın İlkadım ilçesinde kuyumcu A.P'ye 9 bin 800 TL, diğer kuyumcu H.A'ya da 8 bin 700 TL değerinde sahte altın satan kimliği belirsiz kadın kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcuların şikayeti üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satarak dolandıran kadının Y.K. olduğunu ve kocası H.K. ve arkadaşları M.T. ile birlikte hareket ettiklerini belirledi.

Samsun polisi sahte altınları satmak için Denizli'den Samsun'a gelen Y.K., H.K. ve M.T.'nin 20 B 8119 plakalı otomobille Samsun'dan Amasya istikametine doğru kaçtıklarını tespit etti.

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu 3 şüpheli Amasya'nın Suluova İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şahısların araçlarında ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda, 4 adet altın bilezik, 65 cm uzunluğunda altın zincir, 1 adet Cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 3 çift altın küpe ve 25 bin 285 TL para ele geçirildi.

1'i kadın 3 şahıs, adli işlemler için Samsun Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.