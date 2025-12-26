Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı...

Şahısların adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 adet cep telefonu, 2 adet notebook, 5 adet not defteri, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mini kamera ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K. ve N.T.C. işlemlerinin ardından dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. M.T., U.D. ve K.S.K. olarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.T.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise jandarma kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

