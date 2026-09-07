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Giriş Tarihi: 7.09.2026 16:45

Samsun'da motosiklet kazası genç kadını hayattan kopardı

Samsun’un Atakum ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Neriban Özban, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsünün tedavisi sürüyor.

İBRAHİM CANBULAT
Samsun’da motosiklet kazası genç kadını hayattan kopardı
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Kaza, gece saat 00.15 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yüzme havuzu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriban Özban'ın kullandığı motosiklet ile H.D. yönetimindeki motosiklet kazaya karıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Neriban Özban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı Burada tedavi altına alınan 22 yaşındaki genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer motosikletin sürücüsü H.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Neriban Özban'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri, iki motosikletin karıştığı kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

#SAMSUN

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Samsun'da motosiklet kazası genç kadını hayattan kopardı
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