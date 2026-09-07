Samsun’da motosiklet kazası genç kadını hayattan kopardı

Kaza, gece saat 00.15 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yüzme havuzu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriban Özban'ın kullandığı motosiklet ile H.D. yönetimindeki motosiklet kazaya karıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Neriban Özban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı Burada tedavi altına alınan 22 yaşındaki genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer motosikletin sürücüsü H.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Neriban Özban'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri, iki motosikletin karıştığı kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.