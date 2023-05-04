Samsun’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Samsun’da Yenilecek Yemekler

Karadeniz'in merak edilen illerinden biri olduğu için Samsun'da ne yenir diye araştırma yapanların sayısı oldukça fazladır. Bununla beraber Samsun'da hangi tatlı yenir, yenecek yemekler merak konusudur. Bu yüzden bizler de Samsun'un hangi yemeği meşhur sorusunu araştırdık. Bulduğumuz sonuçlara ulaşabilmek için haberimizin devamına inebilir ve Samsun'da ne yenir öğrenebilirsiniz.

Samsun'da Ne Yenir?

Samsun yemyeşil doğasıyla, masmavi deniziyle Karadeniz'in en popüler şehirlerden birisidir. Özellikle bir taraftan kıyı şehri olması ve bir taraftan da iç kesime yakın olmasıyla birlikte Samsun mutfağı çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Samsun'da yenecek yemekleri başlıklar halinde sıraladık.

1. Keşkek

Özellikle Çarşamba ilçesinde oldukça meşhur olan keşkek, tavuklu ya da sade olarak yapılıyor. Keşkek kadınlar tarafından hazırlanıyor erkekler tarafından "dövme" işlemi gerçekleştiriliyor. Bu dövme işlemine ise "küdellemek" deniyor.

2. Pide

Tüm Türkiye'de meşhur olan Samsun pidesinin en önemli özelliği iç harcının pişmiş olarak bir gün önceden hazırlanması. Pideler mutlaka taş fırınlarda pişiriliyor. Böylece geleneksel Samsun pidesi ortaya çıkıyor. Bafra ilçesinden doğan ve tüm Samsun'a yayılan bu yemek severek tüketiliyor.

3. Çakallı Menemeni

Çakallı Menemeni. Samsun'da Çakallı mevkiinde bulunan mekanlarda yapılıyor. Samsun'un en güzel yemeklerinden biri olan Çakallı Menemeni'nin diğer menemenlerden farkı, üzerine konulan kaşar peyniri. İsteğe göre pastırma ilave edilerek yapılan bu menemen Samsun lezzetlerinin en ünlüsü olarak karşımıza çıkıyor.

4. Simit

İncecik yapılan Samsun simidi çıtırlığıyla, pekmeziyle ve bol susamıyla coğrafi bir lezzet haline gelmiş yiyecekler arasında bulunuyor. Samsun lezzetlerinden biri olan meşhur simidi farklı hale getiren şeyler ise sert hamurlu, az mayalı ve ince olması.

5. Baklalı Sarma

Samsun lezzetlerinden en farklısı baklalı sarma, içerisine kuru bakla, yarma buğday, bulgur ve baharat konularak yapılıyor. Üzerinde yoğurt ile servis edilen baklalı sarma Samsun'da yenilebilecek en farklı yemeklerden bir tanesi.

6. Oymaağaç Kebabı

Vezirköprü'de yapılan bu kebap için oğlak eti kullanılıyor. Geleneksel Samsun evlerinde bir oda kebap odası olarak kullanılıyor. Burada oğlak çevirme usulüyle pişiriliyor. Tandır ekmeği eşliğinde servis edilen oğlak kebabına, ekmekler bandırılarak yeniliyor. "Tiridine banmak" deyiminin de bu yiyiş şeklinden geldiği söyleniyor.

7. Haluçka

Samsun mutfağının bir diğer lezzetlerinden birisi de doyurucu olmasıyla haluçka. Aslında çorba ya da ana yemek olarak servis ediliyor. Ana malzeme olarak nohut ve tavuk eti konulan bu yemeğe, kareler halinde kesilmiş hamurlar ekleniyor. Kavak ilçesinden çıkan haluçka tüm Samsunluların tercih ettiği lezzetlerden birisi.

8. Yazı Pancarı

Samsun'un, Kavak Beldesi'ne has lezzetlerden biri olarak gösterilen yazı pancarı, sevilen sebze yemeklerinden biri olarak biliniyor. Yazı pancarı yemeği, önceden haşlanan pancarların üzerine biraz çiğ yarma ve biraz da sarımsak eklenerek hazırlanıyor.

9. Turşu Kavurması

Yanında mısır ekmeğine sıklıkla yer verilen turşu kavurması Karadenizlilerin kendine has lezzetlerinden biridir. Mayhoş tadı ile damaklarda kalıcı bir tat bırakır. Turşu kavurmasının en sevilen çeşidi fasulye turşusu ile hazırlananadır.

10. Kaz Tiridi

Samsun'da kazlar tirit yapmak için özel olarak yetiştirilir. Kaz eti, bulgur ve yufkadan oluşan bir Samsun lezzeti olan Kaz Tiridi, Samsun'da ne yenmeli sorusunun en lezzetli cevaplarından biri. Kaz Tiridi, sohbet ve bir araya gelme ortamlarında yapılan geleneksel bir yemek.

Samsun'da Hangi Tatlı Yenir?

1. Kocakarı Gerdanı Tatlısı

Samsun'un en sevilen tatlılarından kocakarı gerdanı tatlısı, bilinen adıyla burma tatlısıdır. Kocakarı gerdanı tatlısı özellikle bayramlarda çok tercih edilir. İçine ceviz veya fındık koyulabilir.

2. Palüze

Süt, şeker ve nişasta ile yapılan palüze, muhallebi kıvamında bir tatlıdır. Şerbetli tatlıya alternatif olan palüze, daha hafif tatlı sevenlerin tercihidir.

3. Fırında Kabak

Fırında kabak tatlısı, Samsun Ladik'in meşhur yerel lezzetlerinden birisidir.

4. Nokul

Mayalı hamurdan yapılan bu yiyeceğin içine genelde fındık ve kuru üzüm konulur. Ancak tahinli ve haşhaşlı şekilleri de yaygındır. Bu tatlıya karakterini veren içine dövülüp karıştırılan karanfil baharatıdır. Hamuru tatlı olduğu gibi tercihe göre fındık veya ceviz, toz şeker ile karıştırılarak daha lezzetli hale getirilebilir.

5. Kıvratma

Samsun'un Çarşamba ilçesine özgü bir tatlı olan Çarşamba kıvratması coğrafi işaret alarak tescillenmiş bir tatlıdır.