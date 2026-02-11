Samsun’da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: Sürücüsü hayatını kaybetti!

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tekin Yıldırım'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.