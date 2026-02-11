Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: Sürücüsü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:41

Samsun'da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: Sürücüsü hayatını kaybetti!

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Tekin Yıldırım (41), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Samsun’da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: Sürücüsü hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza, Bafra ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu köyden çıkıp Bafra'ya doğru giden Tekin Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu köprü korkuluğuna çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tekin Yıldırım'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da otomobil köprü korkuluklarına çarptı: Sürücüsü hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz