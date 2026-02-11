Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da otomobil su kanalına düştü! 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.02.2026 09:39

Samsun’un Terme ilçesinde otomobil takla atıp su kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Faruk Bilgin (26) hayatını kaybetti, yolcu koltuğunda oturan A.B. (27) yaralandı.

DHA Yaşam
Acı kaza, saat 02.00 sıralarında Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Bilgin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak kanala düştü. Kazada, sürücü Bilgin ile yanındaki A.B. yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Faruk Bilgin ile A.B.'yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bilgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

