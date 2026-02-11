Samsun’da otomobil su kanalına düştü! 1 ölü, 1 yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Faruk Bilgin ile A.B.'yi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bilgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.