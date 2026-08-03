Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı ve köpeğini yaraladı!

Olay, İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kız çocuğu, poodle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada Z.S. isimli kadının tasmalı olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek aniden küçük köpeğe saldırdı. Pitbullun poodle cinsi köpeği parçalarcasına ısırdığı, köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kızı da yere savurduğu ve parmağından ısırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.