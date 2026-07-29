Samsun’da sahte polis oyunu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı!

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 48 yaşındaki vatandaşa kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kullanıldığını öne sürerek korku ve panik yaşattı. Şüpheliler, sözde yürütülen soruşturma kapsamında evde bulunan ziynet eşyaları ile nakit paranın incelenmesi gerektiğini söyleyerek, mağdurun yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve parasını ikametine gelen kişiye elden teslim etmesini sağladı.