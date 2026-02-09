Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da sırra kadem bastı: Her yerde aranıyor!
Samsun'da 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Seyid Ahmed ünlü için arama çalışması başlatıldı. Endişeli aile umutlu bekleyişini sürdürüyor.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Samsun merkezde yaşayan Seyid Ahmet Ünlü, 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Telefonla da kendisine ulaşılamayan Ünlü'nün hayatından endişe eden ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aile, Seyid Ahmet Ünlü'yü görenlerin, yerini bilenlerin ya da herhangi bir bilgiye sahip olanların en yakın emniyet veya jandarma birimine haber vermelerini istedi. Yetkililer tarafından kayıp şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

