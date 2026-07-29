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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:14

Samsun'da şüpheli ölüm! 92 yaşındaki kadının tarlada yanmış cesedi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlasını sürmeye giden bir vatandaş, 92 yaşındaki Refia Usta'nın yanmış cansız bedenini buldu. Usta'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Samsun’da şüpheli ölüm! 92 yaşındaki kadının tarlada yanmış cesedi bulundu
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Olay, saat 12.30 sıralarında, Bafra ilçesi Toktamış mevkisinde meydana geldi. Tarlasını sürmek için araziye gelen kişi, hareketsiz yatan ve yanmış halde olduğu belirtilen cansız bedeni fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, cansız bedenin Refia Usta'ya olduğu belirledi.

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Refia Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın detaylarının belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da şüpheli ölüm! 92 yaşındaki kadının tarlada yanmış cesedi bulundu
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