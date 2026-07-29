Samsun’da şüpheli ölüm! 92 yaşındaki kadının tarlada yanmış cesedi bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında, Bafra ilçesi Toktamış mevkisinde meydana geldi. Tarlasını sürmek için araziye gelen kişi, hareketsiz yatan ve yanmış halde olduğu belirtilen cansız bedeni fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, cansız bedenin Refia Usta'ya olduğu belirledi.