Samsun’da şüpheli ölüm! Sevilay balkondan düşmüş halde bulundu

Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Dönge (23), bir apartmanın balkonundan düşmüş halde yerde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.