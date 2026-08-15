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Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:21

Samsun’da şüpheli ölüm! Sevilay balkondan düşmüş halde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan olay yürekleri burktu. 23 yaşındaki Sevilay Dönge bir apartmanın önünde balkondan düşmüş halde ölü bulundu. Şüpheli bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da şüpheli ölüm! Sevilay balkondan düşmüş halde bulundu
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Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Dönge (23), bir apartmanın balkonundan düşmüş halde yerde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BAFRA #SAMSUN

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Samsun’da şüpheli ölüm! Sevilay balkondan düşmüş halde bulundu
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