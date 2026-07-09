Samsun’da tartışma kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu: Talihsiz adam dizlerinden yaralandı!

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE İŞ YERİNDE YAKALADI

Tartışmanın büyümesi ile Tevfik F., Kemal S.'yi tabancayla sağ ve sol dizinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte iş yerinde yakaladı.