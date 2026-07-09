Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da tartışma kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu: Talihsiz adam dizlerinden yaralandı!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 16:12

Samsun’da tartışma kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu: Talihsiz adam dizlerinden yaralandı!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen tartışma kanlı bitti. Tevfik F. (65), husumetlisi Kemal S.'yi (59) dizlerinden tabanca ile vurarak yaraladı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Samsun’da tartışma kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu: Talihsiz adam dizlerinden yaralandı!
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Olay, saat 14.30 sıralarında Kirazlık Mahallesi'ndeki orman ürünleri satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Kemal S. ile Tevfik F. arasında tartışma çıktı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE İŞ YERİNDE YAKALADI

Tartışmanın büyümesi ile Tevfik F., Kemal S.'yi tabancayla sağ ve sol dizinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte iş yerinde yakaladı.

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Tarafların alacak meselesi nedeniyle mahkemelik olduğu, mahkemenin kısa süre önce Kemal S. lehine sonuçlandığı ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Samsun’da tartışma kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu: Talihsiz adam dizlerinden yaralandı!
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