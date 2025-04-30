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Giriş Tarihi: 30.4.2025 11:30 Son Güncelleme: 30.4.2025 11:31

Samsun’da tefecilik iddiası: Baba ve oğlu gözaltına alındı!

Samsun’da düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda C.K., (67) ve oğlu A.K. (34) gözaltına alındı...

DHA
Samsun’da tefecilik iddiası: Baba ve oğlu gözaltına alındı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, faiz karşılığında borç para verdikten sonra bu durumu gizlemek için satışı yapmış gibi gösterip, senet imzalattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili A.K., (34) ve babası C.K., (67), 'Tefecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Samsun’da tefecilik iddiası: Baba ve oğlu gözaltına alındı!
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