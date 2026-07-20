Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü 1 kayıp

Samsun'un Çarşamba ilçesi Costal mevkiinden denize açılan, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, Rabia Ç. ve Rana D. ekiplerce kurtarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar suda, sahil güvenlik helikopteri de havadan yaptığı arama çalışmasında, kayıp 3 kişiden ikisinin cesedine ulaştı. 1 kişinin bulunması için de çalışmalar sürüyor.