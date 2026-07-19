Samsun’da tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp!

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 6 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 6 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu.