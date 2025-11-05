Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da ters yönde giden sürücü kameraya yakalandı: 9 bin 267 TL ceza!
Giriş Tarihi: 5.11.2025 11:27

Samsun'un Kavak ilçesinde ters yöne giden bir otomobilin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü tespit etti. Sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde, Kavak ilçesinde bir aracın ters istikamette seyrettiği anların sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde aracın sürücüsünün M.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

9 BİN 267 TL CEZA YEDİ

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi uyarınca (tek yönlü karayolunda ters istikamette araç kullanmak) 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

