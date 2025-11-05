Samsun’da ters yönde giden sürücü kameraya yakalandı: 9 bin 267 TL ceza!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet ortamındaki sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde, Kavak ilçesinde bir aracın ters istikamette seyrettiği anların sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde aracın sürücüsünün M.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.