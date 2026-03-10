Kaza, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy istikametine seyir halinde olan Recep S.'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait 5509 numaralı tramvay, hemzemin geçitte Mustafa Çarıkçı idaresindeki 55 AIR 612 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ön kısma raylardan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Çarıkçı ile tramvayda yolcu olarak bulunan İsmail Ulubay (55) ve A.H. (16) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.