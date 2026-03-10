Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 20:00 Son Güncelleme: 10.03.2026 20:17

Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hemzemin geçitte tramvay ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Samsun’da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy istikametine seyir halinde olan Recep S.'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait 5509 numaralı tramvay, hemzemin geçitte Mustafa Çarıkçı idaresindeki 55 AIR 612 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ön kısma raylardan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Çarıkçı ile tramvayda yolcu olarak bulunan İsmail Ulubay (55) ve A.H. (16) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz