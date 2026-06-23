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Giriş Tarihi: 23.06.2026 22:06 Son Güncelleme: 23.06.2026 22:07

Samsun'da, Ukrayna’ya ait Kamikaze İHA parçası bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde arazide bulunan ve yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu parça, jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Parçanın Ukrayna yapımı kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu iddia edildi.

DHA Yaşam
Samsun’da, Ukrayna’ya ait Kamikaze İHA parçası bulundu
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Olay, Alaçam ilçesi Yukarıelma Mahallesi Karataş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yaşayan vatandaşlar, arazide yüksekten düştüğü değerlendirilen motorlu bir parça buldu.

İhbar üzerine bölgeye Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından parçanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı.

İlk değerlendirmelerde, motorlu parçanın Ukrayna yapımı kamikaze İHA'ya ait olabileceği iddia edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından söz konusu parça, detaylı teknik inceleme yapılması amacıyla muhafaza altına alınarak ilgili birimlere gönderildi.

Bulunan parçanın hangi hava aracına ait olduğunun ve iddiaların doğruluğunun yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAMSUN #UKRAYNA

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Samsun'da, Ukrayna’ya ait Kamikaze İHA parçası bulundu
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