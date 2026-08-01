Samsun’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon: 132 kilo toz esrar ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 132 kg toz esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalandı.

TIR İLE UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI YAPILACAĞI TESPİT EDİLDİ

Sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şahsın yaptığı TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edilmesi üzerine, özel eğitimli narkotik arama köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde gizlenmiş halde 132 kg toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Samsun İl Jandarma Komutanlığımızı, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.