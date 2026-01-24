Samsun’da Vefa Buluşması gerçekleştirildi... Yerlikaya: “Bir sevdaya tutulmuşuz adı Vefa”

Samsun'da AK Parti Vefa Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

"BİR SEVDAYA TUTULMUŞUZ BİZ DEDİK. ADI VEFA, YOLU SABIR"

Milletimiz esarete boyun eğmeyeceğini, 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesiyle tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "Sevgili kardeşlerim, bugün Samsunlu siz kıymetli dava arkadaşlarımla bir vefa buluşmasındayız. Zira bu şehirde vefanın kokusu Karadeniz'in dalgalarına, Kocadağların zirvesine, Kızılırmak'ın akıntısına ve velhasıl Samsun'un dört bir köşesine sinmiştir. O güzel insan merhum Mehmet Akif İnan'ın mısralarında bile getirildiği gibi 'Bütün giysileri bir sak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri.' Büyüklerimiz 'vefa imandandır' der. İşte bu salonu dolduran bizler de vefayı sadece bir siyaset üslubu olarak değil, bir iman ahlakı olarak gördü. Bir sevdaya tutulmuşuz biz dedik. Adı vefa, yolu sabır."

AK PARTİ VE MİLLET İRADESİ

Samsun ilk adımın, başlangıçların şehri olduğunu belirten Yerlikaya konuşmasına şöyle devam etti: "AK Parti de 2002 yılında sadece bir partinin değil, milletimizin yeniden dirilişinin ilk adımlarını attı. O adım millet iradesinin önünü açtı. Siyaseti milletin hizmetine tahsis etti. AK Parti'miz milletimizin duasından doğmuş bir harekettir. Bu toprakların alın teriyle yoğrulmuş bir davadır. Sokağın sesini siyasetin önüne koyan, millet iradesini siyasetin terazisi yapan büyük bir yürüyüştür. Bu hareket sandıktan güç alır. Millete yaslanır. Yolunu millet açar."

YENİ TÜRKİYE VURGUSU

AK Parti ile birlikte Türkiye hedef koyan, sözü olan, sözü dinlenen bir devlete dönüştüğünü belirten Yerlikaya, "Belirsizliklerin yerini istikrar, bekleyişlerin yerini icraat almıştır. Bizim davamız eski Türkiye'nin dar kalıplarını yıkmış, milletimizin önüne çekilen setleri bir bir açmıştır. Siyaseti kriz üreten bir alan olmaktan çıkarmış, güven üreten bir iradeye dönüştürmüştür. Ortaya konan her eserde, ulaşılan her başarıda, açılan her yolda, dokunulan her hayatta hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği vardır. Vizyonu vardır, hedefleri vardır ve sarsılmaz bir iradesi vardır. Ve onun yol ve dava arkadaşları olan sizlerin alın teri vardır, emeği vardır, inancı vardır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR"

"Mahalle temsilcisinden il yönetimimize kadar teşkilatın her kademesi sorumluluğu görev bilen, yükü paylaşan, siyaseti ayakta tutan sağlam bir omurgası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Kardeşlerim, bir dönem vesayet odaklarının yön vermeye çalıştığı, terörle kuşatılmak istenen, iradesi baskı altına alınmaya çalışılan bir Türkiye vardı. Bugün ise dünyada sözü dinlenen, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, altyapıda devrim niteliğinde adımlar atan bir Türkiye var."

"YAPAMAZ DENİLENİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN BİR MİLLET"

Türkiye'nin savunma sanayisinde, teknolojide, yazılımda kendi imzasını atan bir ülke olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Türkiye İHA ve SİHA'larıyla gökyüzünde gücünü hissettiren bir iradeye sahiptir. Yapamaz denileni bir bir gerçeğe dönüştüren bir millet yürüyüşü vardır."

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK TUTUKLAMA SAYIMIZ BU KABİNE DÖNEMİNDE 100 BİNİ GEÇTİ"

Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Yerlikaya, "Bu yürüyüş günübirlik hesapların değil, milletimizin huzurunu ve ortak geleceğini esas alan köklü bir devlet iradesinin ürünüdür. Biz İçişleri Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milletimizin huzur ve güvenliği için tüm azmimizle görevimizin başındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyuşturucu suç örgütlerine yönelik tutuklama sayısı bu kabine döneminde 101 bini geçti. Trafikte tek önceliğimiz var: insan hayatı. Can kayıplarını azaltmayı bir hedef değil, insani bir zorunluluk olarak görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

"SAMSUN İSTİKAMETİ BELİRLEYEN ŞEHİR OLACAKTIR"

Yerlikaya, "Samsun her zaman olduğu gibi bu mücadelelerimizin en ön safında yer alacaktır. İstikameti belirleyen şehir olacaktır. Ben tekrar bu güzel şehrimizin kıymetli hemşerilerine en kalbi sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.