Samsun’da vücudu köpek tarafından parçalanmıştı: Yunus’un ilk duruşması görüldü!

"ADALET YERİNİ BULSUN DİYORUM. ADALETE GÜVENİYORUM"

Baba Salim Aksoy ise, "Olan benim çocuğuma oldu. Çocuğumun kolu kolay iyileşmiyor. Devamlı sol tarafına yatıyor. Okulda öğretmenleri voleybol oynatarak sağ kolunu biraz açtılar ama eskisi gibi olur mu? Olmaz. Adalet yerini bulsun diyorum. Adalete güveniyorum. Bir gün aramadılar. İnsan bir sahip çıkar. Karşı tarafın da evladı var. Kaç aydan beri çalışamıyorum. Çocuklarımın peşinde, çocuğumun tedavisiyle uğraşıyorum. İki ay Yunus'un peşinden koştum ve Allah'a şükürler olsun onu iyileştirdim. Ben inşaatta çalışan bir işçiyim. İstediğim gibi çalışamadım" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör