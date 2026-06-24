Samsun’da yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam öldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen olayda, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Şükrü Ünlütürk, yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlanmış halde ölü bulundu. Olay, Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi Şatırlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü Ünlütürk, evinden tarlasına gitmek üzere ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmasında Ünlütürk'ün yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandığı belirlendi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Şükrü Ünlütürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ünlütürk'ün cansız bedeni, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ARAMA BAŞLATILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması, bölgedeki ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede sonuç verdi. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.