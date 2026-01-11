Samsun’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Samsun’da okullar açık mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun ve çevresi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentte gözler Valilikten gelecek olası tatil kararına çevrildi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların pazartesi günü kara dönüşecek olması, öğrenciler ve veliler arasında "Samsun'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü Samsun'da okul var mı yok mu?