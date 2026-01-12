Samsun’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Samsun’da okullar okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun ve çevresi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentte gözler Valilikten gelecek olası tatil kararına çevrildi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların pazartesi günü kara dönüşecek olması, öğrenciler ve veliler arasında "Samsun'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü Samsun'da okul var mı yok mu?
12 Ocak Pazartesi günü Samsun'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Samsun Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kara döneceği bildirildi.
Uyarıya göre 12 Ocak Pazartesi günü özellikle iç kesimlerde kar yağışının kuvvetli olacağı, kar örtüsünün 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.
Yetkililer, yüksek kar örtüsüne eğilimli bölgelerde çığ riskine karşı da tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Uyarının 12 Ocak 2026 saat 00.00'dan 13 Ocak 2026 saat 12.00'ye kadar geçerli olduğu belirtildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında Samsun'un yanı sıra Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri de bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.