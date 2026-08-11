Samsun’da yeğen dehşeti: Ayva ağacını kesen amcasını öldürdü!

Olay, Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam'ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurdu.