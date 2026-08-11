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Giriş Tarihi: 11.08.2026 23:33

Samsun’da yeğen dehşeti: Ayva ağacını kesen amcasını öldürdü!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gele kan donduran olayda, 43 yaşındaki Mustafa Çam ayva ağacı kesme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada 73 yaşındaki amcası İbrahim Çam'ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Katil zanlısı yeğenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA Yaşam
Samsun’da yeğen dehşeti: Ayva ağacını kesen amcasını öldürdü!
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Olay, Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam'ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tarafların aynı binada oturduğu ve daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edildi.

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#FRANSA #SAMSUN

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Samsun’da yeğen dehşeti: Ayva ağacını kesen amcasını öldürdü!
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