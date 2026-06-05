Samsun’da yürekleri dağlayan olay! Ebrar bebek 5’inci kattan beton zemine düşerek can verdi: Annesinin bir anlık yokluğunda…

İKİZ KARDEŞİ VARMIŞ

Öte yandan Ebrar'ın babası Rıdvan Yardımcı'nın (36) da bir dönem AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'nda teşkilat uzmanlığı yaptığı ve sonra görevi bıraktığı öğrenildi. Ebrar'ın aynı zamanda Ecrin adında bir ikizinin de olduğu belirtildi.

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