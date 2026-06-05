Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da yürekleri dağlayan olay! Ebrar bebek 5’inci kattan beton zemine düşerek can verdi: Annesinin bir anlık yokluğunda…
Giriş Tarihi: 5.06.2026 14:58

Samsun’da yürekleri dağlayan olay! Ebrar bebek 5’inci kattan beton zemine düşerek can verdi: Annesinin bir anlık yokluğunda…

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Annesinin bir anlık yokluğunda 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı 5’inci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Minik bebek son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Samsun’da yürekleri dağlayan olay! Ebrar bebek 5’inci kattan beton zemine düşerek can verdi: Annesinin bir anlık yokluğunda…
  • ABONE OL

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi 732'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Ebrar Yardımcı, annesi E.Y.'nin (29) lavaboda olduğu sırada, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralı Ebrar bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ebrar Yardımcı'nın bugün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan camideki cenazesine; AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile yakınları katıldı. Yardımcı'nın cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

İKİZ KARDEŞİ VARMIŞ

Öte yandan Ebrar'ın babası Rıdvan Yardımcı'nın (36) da bir dönem AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'nda teşkilat uzmanlığı yaptığı ve sonra görevi bıraktığı öğrenildi. Ebrar'ın aynı zamanda Ecrin adında bir ikizinin de olduğu belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ATAKUM #SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da yürekleri dağlayan olay! Ebrar bebek 5’inci kattan beton zemine düşerek can verdi: Annesinin bir anlık yokluğunda…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA