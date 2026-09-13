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Giriş Tarihi: 13.09.2026 15:00

Samsun'da zincirleme kaza! 2 otomobile çarpıp savrulan araç duvara saplandı: Yaralılar var!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Araç bir otomobile ve ardından yol kenarındaki otomobile çarpıp kaldırımı aşarak bahçe duvarına ok gibi saplandı. Sağlık ekiplerinin geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da zincirleme kaza! 2 otomobile çarpıp savrulan araç duvara saplandı: Yaralılar var!
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Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Karadaş yönetimindeki 55 AOT 343 plakalı otomobil, Zafer Kırbıyık idaresindeki 55 BCG 07 plakalı otomobile sağ ön çamurluk kısmından çarptı.

ARAÇ SAVRULARAK DUVARA SAPLANDI

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulan 55 AOT 343 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki 61 VU 708 plakalı otomobile, ardından kaldırımdan aşarak bir iş yerinin önündeki bahçe duvarına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Murat Karadaş ile aynı araçta bulunan Emre Alkan ve Ferdi Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Samsun'da zincirleme kaza! 2 otomobile çarpıp savrulan araç duvara saplandı: Yaralılar var!
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