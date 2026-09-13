Samsun’da zincirleme kaza! 2 otomobile çarpıp savrulan araç duvara saplandı: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI



Kazada sürücü Murat Karadaş ile aynı araçta bulunan Emre Alkan ve Ferdi Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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