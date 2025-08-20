Haberler Yaşam Haberleri Samsun'daki katliam gibi kazada ölü sayısı arttı! 2 ölü
Giriş Tarihi: 20.8.2025 16:17 Son Güncelleme: 20.8.2025 16:18

Samsun'daki katliam gibi kazada ölü sayısı arttı! 2 ölü

Samsun'un Terme ilçesinde, park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilin karıştığı trafik kazasında can kaybı 2’ye yükseldi. Olay yerinde hayatını kaybeden Okan Yağcı’nın ardından, hastanede tedavi altına alınan Yusuf Yağcı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yağcı (33) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı çekici ve tıra arkadan çarparak altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Yağcı ile N.C (36) ve A.C. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, ağır yaralaman N.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Yusuf Yağcı, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

