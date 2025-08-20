Samsun’daki katliam gibi kazada ölü sayısı arttı! 2 ölü

Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yağcı (33) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki Ahmet Özdemir'in şoförlüğünü yaptığı çekici ve tıra arkadan çarparak altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Yağcı ile N.C (36) ve A.C. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, ağır yaralaman N.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Yusuf Yağcı, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.