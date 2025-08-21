SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

YÜKSEK TEMPO BEKLENİYOR

Samsunspor'un yeni transferleri Albert Posiadala ile Toni Borevkovic, Panathinaikos karşısında teknik ekibin görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Ancak Afonso Sousa, eski takımıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giydiği için bu karşılaşmada oynayamayacak. Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse'nin de Panathinaikos'a karşı görev yapması beklenmiyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Anthony Musaba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.