SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Panathinaikos-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa sahnesine dönüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Deplasmanda avantaj sağlamak isteyen kırmızı-beyazlılarda, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda forma giyen Portekizli Afonso Sousa bu maçta yer alamayacak. Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. İlk maç 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Atina'daki Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, rövanş öncesi avantaj yakalamayı amaçlıyor.
YÜKSEK TEMPO BEKLENİYOR
Samsunspor'un yeni transferleri Albert Posiadala ile Toni Borevkovic, Panathinaikos karşısında teknik ekibin görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Ancak Afonso Sousa, eski takımıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giydiği için bu karşılaşmada oynayamayacak. Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse'nin de Panathinaikos'a karşı görev yapması beklenmiyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Anthony Musaba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.