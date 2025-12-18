SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Mainz - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ DURUMU

Samsunspor, geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor. İşte olası senaryolar:

Doğrudan Son 16: Eğer Samsunspor bu akşam kazanırsa, puanını 13'e çıkaracak ve diğer sonuçlara göre grubu ilk 8 içinde bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselebilecek.

Play-off Turu: Maçın beraberlik veya mağlubiyetle sonuçlanması durumunda ve diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre Samsunspor, grubu 9. ile 24. sıra arasında tamamlayabilir ve bu durumda play-off turunda mücadele edebilir.