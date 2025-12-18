SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Mainz - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa arenasındaki başarılı performansıyla parmak ısırtan Samsunspor, grup aşamasının en zorlu virajlarından birinde. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ekip, Almanya'nın köklü ekiplerinden Mainz 05 karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak. Hem prestij hem de üst tur avantajı için büyük önem taşıyan bu müsabaka, aynı zamanda Karadeniz ekibinin Avrupa sahnesindeki iddiasını ispat edeceği bir sınav niteliğinde.
UEFA Konferans Ligi 6. hafta programı kapsamında maçın takvimi şu şekilde belirlendi:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|UEFA Konferans Ligi (Lig Aşaması - 6. Hafta)
|Maç
|Mainz - Samsunspor
|Tarih (Ne Zaman)
|18 Aralık 2025 Perşembe (Bugün)
|Saat (Saat Kaçta)
|23:00 (TSİ)
|Stadyum
|Mainz Arena
Samsunspor, geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor. İşte olası senaryolar:
Doğrudan Son 16: Eğer Samsunspor bu akşam kazanırsa, puanını 13'e çıkaracak ve diğer sonuçlara göre grubu ilk 8 içinde bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselebilecek.
Play-off Turu: Maçın beraberlik veya mağlubiyetle sonuçlanması durumunda ve diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre Samsunspor, grubu 9. ile 24. sıra arasında tamamlayabilir ve bu durumda play-off turunda mücadele edebilir.