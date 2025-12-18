Haberler Yaşam Haberleri SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Mainz - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 22:50

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor, lig aşamasının 6. ve son haftasında kader maçına çıkıyor. Alman ekibi Mainz 05’e konuk olacak olan Kırmızı-Beyazlılar, galibiyet halinde grubu ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Mainz - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Avrupa'daki kritik randevuya dair tüm detaylar.

Avrupa arenasındaki başarılı performansıyla parmak ısırtan Samsunspor, grup aşamasının en zorlu virajlarından birinde. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ekip, Almanya'nın köklü ekiplerinden Mainz 05 karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak. Hem prestij hem de üst tur avantajı için büyük önem taşıyan bu müsabaka, aynı zamanda Karadeniz ekibinin Avrupa sahnesindeki iddiasını ispat edeceği bir sınav niteliğinde.

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 6. hafta programı kapsamında maçın takvimi şu şekilde belirlendi:

Detay Bilgi
Organizasyon UEFA Konferans Ligi (Lig Aşaması - 6. Hafta)
Maç Mainz - Samsunspor
Tarih (Ne Zaman) 18 Aralık 2025 Perşembe (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 23:00 (TSİ)
Stadyum Mainz Arena

MAİNZ - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Samsunspor'un bu kritik Avrupa maçı, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek:

Yayıncı Kanal: TRT 1

SAMSUNSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ DURUMU

Samsunspor, geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor. İşte olası senaryolar:

Doğrudan Son 16: Eğer Samsunspor bu akşam kazanırsa, puanını 13'e çıkaracak ve diğer sonuçlara göre grubu ilk 8 içinde bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselebilecek.

Play-off Turu: Maçın beraberlik veya mağlubiyetle sonuçlanması durumunda ve diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre Samsunspor, grubu 9. ile 24. sıra arasında tamamlayabilir ve bu durumda play-off turunda mücadele edebilir.

