Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki 2. maçına çıkıyor. Panathinaikos'u Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak temsilcimiz tam 27 yıl aranın ardından Avrupa sahasında farklı galibiyet arayacak. Karşılaşmayı Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peki; Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Samsunspor - Panathinaikos maçı bugün (28 Ağustos 2025) saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu sahne olacak.
İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor avantajı kaçırdı ancak tura uzak değil. Temsilcimiz rövanşta en az 2 farklı galibiyet arayacak. Tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda kırmızı beyazlılar maçı uzatmalara taşıyacak.
Beraberlik ve mağlubiyet durumunda tur biletini alan taraf Panathinaikos olacak.