Haberler Yaşam Haberleri Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 09:32

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!

Samsunspor, Panathinaikos karşısında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşına çıkıyor. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 mağlubiyet ile tamamlayan temsilcimiz avantajı alamasa da tur biletine uzak değil. Rakibini elemesi halide tarihinde ilk kez Avrupa'da grup aşamasında mücadele edecek kırmızı beyazlılar için heyecan dorukta. Peki; Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? İşte, maçın canlı yayınına dair merak edilenler:

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki 2. maçına çıkıyor. Panathinaikos'u Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak temsilcimiz tam 27 yıl aranın ardından Avrupa sahasında farklı galibiyet arayacak. Karşılaşmayı Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peki; Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Samsunspor - Panathinaikos maçı bugün (28 Ağustos 2025) saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu sahne olacak.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor'un Avrupa maçı HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor avantajı kaçırdı ancak tura uzak değil. Temsilcimiz rövanşta en az 2 farklı galibiyet arayacak. Tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda kırmızı beyazlılar maçı uzatmalara taşıyacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda tur biletini alan taraf Panathinaikos olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz