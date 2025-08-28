Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor avantajı kaçırdı ancak tura uzak değil. Temsilcimiz rövanşta en az 2 farklı galibiyet arayacak. Tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda kırmızı beyazlılar maçı uzatmalara taşıyacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda tur biletini alan taraf Panathinaikos olacak.