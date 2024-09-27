Samyeli Vakfı Başkanı Bahattin Demir: Mağdur Bahar’ın eğitimini üstlenmeye hazırız

İstanbul Büyükçekmece'de 7 yaşındaki otizmli engelli Bahar B., ağzı kapatılıp elleri ve ayakları yatağa bağlanarak şiddete uğraması üzerine

Kan donduran görüntülerin 15 Eylülde sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından inceleme başlatılarak olay yargıya intikal ettirildi.

Yedi yaşındaki otizmli çocuğa yapılanlar sosyal medyada yayınlanınca ortalık ayağa kalktı

Vakıf olarak sürecin yakın takipçisi olduklarını, aile isterse gönüllü olarak minik Bahar'a yardımcı olmaya hazır olduklarını ve ayrıca sorumluların hak ettikleri cezayı alacakları konusunda adalete güvendiklerini belirtten, Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Vakfı Başkanı Bahattin Demir SABAH ' a konuştu. Başkan Demir," Bizlerin öpüp koklamaya kıyamadığımız çocuklara yapmadıkları kalmadı, Bu nasıl bir sapkınlıktır nasıl bir vahşettir anlamak imkansız, buradan bütün bakım merkezleri sahiplerine sesleniyorum yatılı bakım için devletimiz 40.000 civarı ödeme yapıyor paralarla 4-5 nüfuslu aileler geçiniyorken siz bu para alıpta Allah'ın bizlere emanet ettikleri evlatlara neden doğru düzün sahip çıkmıyorsunuz. İşini ahlaki yapmayın her bakım merkezi sahibi her yaşanan olaylardan sorumludur. Yer yüzünde devletimizin mahkemelerinde vede ahirette Allahın huzurunda bunun hesabını mutlaka verecekler" dedi.