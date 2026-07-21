Sanal medyadan bulduğu doktor sonu oldu! Özel hastanedeki ölümde korkunç iddia: Yanlış ilaç tedavisi uygulayıp…

'DİKKATSİZ VE TEDBİRSİZ DAVRANDI'

Raporda, "Böyle komplike bir vakanın daha profesyonelce yaklaşılması gerektiği aksi takdirde mortalite ile sonuçlanabilecek komplikasyonlarla sonuçlandığı görüldüğü, ilgili hastanenin ve idari yönetiminin bu tür vakalarda konsey oluşturmadan ameliyat yapılmasına müsaade ettiği ve önlem almadığı için cerrahi işlemi yapan Prof. Dr. S.Y.'nin dikkatsiz ve tedbirsiz davranması, gerekli ön hazırlığı tam yapmadığından idari, mali ve adli işlem yapılması görüşü hasıl olduğu" ifadelerine yer verildi.

HASTANENİN TIBBİ HİZMET SÜRECİNİN AYRICA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Başhekim Prof. Dr. F.Y. ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. F.M. hakkında ise soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş bildirilirken, bu tür vakalarda konsey oluşturmadan ameliyat yapılmasına müsaade ettiği ve önlem almadığı için hastanenin tıbbi hizmet süreçleri ve idari işleyiş yönünden ayrıca değerlendirilmesi istendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör