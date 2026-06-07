Sanal suça yakın takip

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet ortamında cirit atan sanal suçlulara göz açtırmadı. Katalog suçlar arasında yer alan sitelere erişim engellenirken, erişim engeli kararlarının yüzde 99,88'ini çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu. BTK'nın 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre, 5651 sayılı İnternet Suçlarının Önlenmesi Kanunu kapsamında katalog suçlar arasında yer alan sitelere erişim engellendi. Bu kapsamda erişim engeli kararı alnın sitelerin yüzde 62,45'ini yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer temini suçu işleyen siteler oluşturdu. Sitelerin yüzde 25,43'ü müstehcenlik, yüzde 11,35'i fuhuşa aracılık, yüzde 0,07'si uyuşturucu ve uyarıcı madde, yüzde 0,1'er ise Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve intihara yönlendirme suçları sebebiyle kapatıldı. Erişim engelleme kararlarının yüzde 99,88'ini çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu.

EN FAZLA İHBAR YASADIŞI BAHİS İÇİN

Ayrıca BTK'ya geçtiğimiz yıl 369 bin 959 ihbar gelirken, bugüne kadar kuruma ulaşan ihbarların sayısı 3.2 milyonu aştı. Son bir yılda en fazla ihbar 235 bin 364 ile yasa dışı bahis ve kumar için yapılırken, müstehcenlik ile ilgili 53 bin 508, fuhuşa aracılık başlığında 41 bin 968, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında 28 bin 344, çocukların cinsel istismarı konusunda 4 bin 253, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde temini hakkında 3 bin 737 ve intihara yönlendirme riski taşıyan içerikler hakkında 2 bin 785 ihbar yapıldı.