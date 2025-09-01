Sanal vurgun çetesi çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla Ankara merkezli büyük bir siber dolandırıcılık örgütü çökertildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik incelemelerinde, örgütün özel yazılımlarla e-ticaret platformlarına sahte ilanlar yüklediği, mağdurlara sahte dekont ve fatura düzenleyerek güven oluşturduğu tespit edildi. Çete ile bağlantılı bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt mensupları arasında bulunan elebaşı Ö.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.