Sanat dünyası yasta! Yeşilçam’ın mavi gözlüsü Fatma Girik’e veda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, dün saat 07.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik'in tedavi gördüğü Liv Hospital'dan yapılan açıklamada ise, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Çeşitli hastalıklar sebebiyle kısmen solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu, gündüz de oksijen desteği alıyordu" denildi. Prof. Dr. Simru Tuğrul ise "En son zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatırıldı. Tetkiklerde Kovid-19'a bağlı viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda tedavisine başladık. Ancak çoklu organ yetmezliği gelişti ve tüm müdahalelere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuştu" dedi. Girik'in kardeşi Günay Girik, "Yürüme bozukluğu ve hafıza kaybı şikâyetiyle hastaneye yattı.
Ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim. Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum, ama koronayı burada oldu. Hastane ihmali mi, yoksa yeğenimden mi, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz" dedi. Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası"ndan biriydi. 2015'te hayat arkadaşı usta yönetmen Memduh Ün'ü kaybetmişti. Girik, annesi Münevver Girik ve ablası Müyesser Girik'le birlikte Bodrum'daki evinde yaşıyordu.
KAZANDIĞI İLK PARAYLA MUZ VE BLUZ ALDI
1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik işçi bir ailenin kızıydı. Komşuları, filmlerde figüranlık yapıyordu. 14 yaşında sinema ile tanıştı. İlk kazandığı parayla mavi bir bluz ve hayatında ilk kez yediği muz almıştı. İlk başrolünü Leke (1957) adlı köy filminde oynadı. Memduh Ün'ün 1960'da Ölüm Peşimizde filmiyle adını duyurdu. Ün ile bu tanışıklığı 60 yıllık bir aşka evrildi. Akla ilk gelen filmleri: Japon İşi (1987), Yılanların Öcü (1985), Kanlı Nigar (1981), Ağrı Dağı Efsanesi (1975), Toprak Ana (1973), Şoför Nebahat (1970), Menekşe Gözler (1969), Ezo Gelin (1968), Avare Kız (1966), Hırsız (1965), Galatalı Fatma (1964)...
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Fatma Girik için bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı şu sözlerle paylaşmıştı: "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir."
BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI
1987'de TRT'de yayınlanan Gönül Dostları adlı diziyle televizyona geçen Fatma Girik, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) İstanbul Şişli Belediye Başkanı seçildi, 1994'e kadar devam etti. Ardından tekrar ekranlara dönen sanatçı, Söz Fato'da adlı bir televizyon programının sunuculuğunu yaptı.
'TORBA'NIN ABLASIYDI'
Bodrum'un Torba Mahallesi sakinleri, Fatma Girik'in ölümüyle yıkıldı. Girik 30 yılını geçirdiği mahalleli için "Torba'nın ablası" olmuştu. Mahalle sakinlerinden Şükrü Uysal, Girik'i Memduh Ün ile birlikteyken tanıdığını ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Ama Memduh Bey'in ölümünden sonra rahatsızlandı. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarımızdan bir tanesiydi" dedi.
SANAT DÜNYASI YASTA
Hülya Koçyiğit: Canım arkadaşım, o masmavi gözleriyle hepimize enerji, mutluluk veren dev yürekli, benim canım arkadaşım. Fatma'm, seni ziyaretlerimde ne planlar yaptık. Hani gerçekleştirecektik...
Filiz Akın: Ah benim dobra arkadaşım. Ben şimdi kime Menekşe Gözlüm diyeceğim.
Ajda Pekkan: Türk sinemasının efsanesi, canım arkadaşım Sevgili Fatma Girik'in ölüm haberi beni çok derinden sarstı.
Cüneyt Arkın: İnanamıyorum bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o.
Perihan Savaş: Namus filminde çalıştık. Beni terzisine götürüp o filmde giyeceğimiz kıyafetleri hem kendine hem bana diktirdi.
Kerem Alışık: Ah benim insanları insan kalbi ile seven Fatma Ablam. Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda.
Selda Alkor: Fatma'nın hep çocuk gibi bir ruhu vardı. Çok güçlüydü, çok açık sözlüydü...
Emre Altuğ: Yürek, vicdan yetenek ve tevazunun can bulmuş haliydi.
Ali Sunal: Babamın ortağı, çalışma ve yol arkadaşı, dostu, biriciğimiz, isim annesi. Aldığınız künye hâlâ Ezo'nun bileğinde.
'O SİNEMANIN MAVİ BAKAN GÖZÜDÜR'
Fatma Girik için siyasiler mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından Fatma Girik'i kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: O sinemanın mavi bakan gözüdür. 79 yıllık bir hayatı tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş, geride çok sayıda anı, iz ve eser bırakarak aramızdan ayrılmıştır.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türk sinemasının değerli sanatçısı Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Ülkemiz sinemasına damga vuran sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sinemanın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vefat haberini üzülerek öğrendim.