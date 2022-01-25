Sanat dünyası yasta! Yeşilçam’ın mavi gözlüsü Fatma Girik’e veda





Ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim. Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum, ama koronayı burada oldu. Hastane ihmali mi, yoksa yeğenimden mi, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz" dedi. Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası"ndan biriydi. 2015'te hayat arkadaşı usta yönetmen Memduh Ün'ü kaybetmişti. Girik, annesi Münevver Girik ve ablası Müyesser Girik'le birlikte Bodrum'daki evinde yaşıyordu.