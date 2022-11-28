Haberler Yaşam Haberleri Sanatçı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi 'Ellerimde İnsan Lekeleri' yoğun ilgi gördü
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:57

Sanatçı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi 'Ellerimde İnsan Lekeleri' yoğun ilgi gördü

11-17 Kasım tarihlerinde Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen, çağdaş resim sanatçısı Ayşe Betil’in ilk kişisel sergisi “Ellerimde İnsan Lekeleri”, sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

Sanatçı Ayşe Betil’in ilk kişisel sergisi ’Ellerimde İnsan Lekeleri’ yoğun ilgi gördü

11 Kasım akşamı gerçekleşen açılış etkinliklerinde onlarca sanatsever serginin ve müzik dinletisinin keyfini çıkarırken, sonraki günlerde de ziyarete açık olan sergiye gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Yüzlerce ziyaretçinin gezdiği sergide birbirinden farklı tam 65 eser yer aldı.

Sergilenen eserlerdeki insan figürlerinin gözlerinden yansıyan derin ve anlamlı duygular, sergi alanında çarpıcı bir etki yaratırken yağlı boya, kara kalem ve karışık teknik kullanılarak yapılan eserlerin her biri ziyaretçiler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.



Eserleri görenlerin "İnsanların dış görünüşlerini değil hislerini aktaran, renklerden kelimeler ve duygular yaratan sergi." diye tabir ettiği ve tıpkı Sanatçı Betil'in tasvir ettiği gibi, dış dünyayı dışarıda bırakıp insana yepyeni bir dünya sunan serginin atmosferi görülmeye değerdi.

Bu yıldan başlamak üzere klasikleşecek olan sergi, önümüzdeki yıllarda farklı eserleri yine ziyaretçileriyle buluşturacak. Her yıl Aralık ayının ilk haftalarında Ortaköy'de, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleştirilmesi planlanan sergide bir sonraki senenin konsepti şimdiden merak konusu.

"İlandır"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! 'Müjde verebileceğimiz bir saha'
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanatçı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi 'Ellerimde İnsan Lekeleri' yoğun ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA