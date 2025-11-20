Sanatçı Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmadaki görevli cumhuriyet savcısı sayısı 3'e yükseldi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli iddialarla başvuruda bulunan her tanığı, detayı ve bilgiyi titizlikle değerlendiriyor. Başsavcılıkça kurulan ve olayın yaşandığı evde 8 Ekim'de inceleme gerçekleştiren bilirkişi heyeti raporunun tamamlanması, TÜBİTAK'a gönderilen görüntü ve ses analiz raporunun gelmesi bekleniyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Öksüz, uzmanlarla yaptığı görüşmede seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşma tapelerinin çıkarılmasını istedi.





"KEŞİF RAPORU İLE ANALİZ SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"



Başsavcı Öksüz, gazetecilere, yürütülen soruşturmada kendisiyle birlikte 3 savcının görev aldığını söyledi. Soruşturmanın başından itibaren dosya savcısı ile birlikte görev aldığını, aksaklık yaşanmaması adına bir savcının daha dosyaya dahil edildiğini anlatan Öksüz, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen soruşturmada çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti. Öksüz, olaya ilişkin her detay ve bilgiyi titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.