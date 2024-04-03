Sanatçı Metin Işık ve oğlunun yargılandığı davada karar

Merkez Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde oturan sanatçı Metin Işık ve komşuları arasında geçtiğimiz yıl eskiye dayanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık pompalı tüfekle komşuların üzerine kurşun yağdırdı.Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla Y.M.S., N.D. ve S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

BABA OĞULA CEZA YAĞDI

Kayseri 4 ağır ceza mahkemesinde görülen silahlı saldırı davasının karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Işık ile tutuksuz sanık Metin Işık hazır bulundu. Duruşmada son savunmasını yapan Mustafa Işık kimseyi öldürme kastın olmadığını ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini belirterek beraatını istedi. Baba Metin Işık ise oğlunun tasarlayarak bir şey yapmadığını, namusunu ve ırzını koruduğunu belirterek beraat etmesini talep etti. Sanıklar hakkında kararını açıklayan mahkemiyeti sanatçı Metin Işık hakkında 4 yıl 22 gün hapis cezası oğlu Mustafa Işık'ı ise toplamda 42 yıl hapis cezasına mahkum etti.